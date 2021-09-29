Жительница Воронежа перечислила мошенникам 765 тыс рублей, защищая сбережения от "хакеров"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

40-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа стала жертвой дистанционных аферистов, представляющихся «сотрудниками службы безопасности банка». Такой «сотрудник» напугал женщину сообщением, что некие «хакеры» получили ее персональные данные и пытаются похитить деньги с ее вклада. Растерявшаяся дама сама рассказала мошенникам, что у нее имеется вклад, на котором хранится 765 тысяч рублей. Аферисты уговорили женщину перевести их на разные «безопасные счета». Женщина сходила к банкомату и перечислила на три разных счета дважды по 300 тысяч, а потом оставшиеся 165.

За 28 сентября дистанционные мошенники обманули 14 жителей Воронежской области в общей сложности на три миллиона рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при дистанционном общении с лицами, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений и различных правоохранительных органов. Если звонят из банка, отвечайте: зайду в отделение и все там уточню. Не переводите деньги по неизвестным реквизитам.