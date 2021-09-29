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Общество29 сентября 2021 12:44

В Воронежской области главам семь сел грозят штрафы за отказ отвечать земляку

Они могут раскошелиться на суммы от пяти до десяти тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Ответ на свое обращение к чиновникам житель Подгоренского района безуспешно ждал месяц.

Ответ на свое обращение к чиновникам житель Подгоренского района безуспешно ждал месяц.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Работники прокуратуры Подгоренского района провели проверку соблюдения законов о порядке рассмотрения обращений граждан. В ходе нее выяснили, что главы семи сел не удосужились рассмотреть обращение местного жителя в 30-дневный срок. Ответы на него, естественно, в положенный законом срок они не дали.

Прокуратура района возбудила в отношении глав сел административные дела по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушения порядка рассмотрения обращений граждан». Чиновникам грозят штрафы от пяти до десяти тысяч рублей.