Воронежский пенсионер заплатил 100 тысяч рублей за несуществующий инвестиционный портфель

Пенсионер перевел денежные средства на электронные кошельки, которые ему продиктовали мошенники, после чего их телефоны оказались отключены. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории региона 12 человек стали жертвами аферистов, похитивших с их банковских карт денежные средства. «Общий ущерб составил около двух миллионов рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

63-летний житель Советского района в начале сентября в интернете нашел сайт, который обещал 20 - 25 процентов годовой прибыли за счет увеличения стоимости ценных бумаг. Позвонил по указанному номеру и оставил заявку, после чего с ним связались мошенники и сообщили, что специально для пенсионеров действует специальная программа и его доход при покупке специально подобранного портфеля составит 100 процентов годовых, то есть, вложив 100 тысяч, в сентябре следующего года пенсионер снимет уже 200 тысяч.

Аферисты предложили купить акции именно их компании, указанной на сайте. Пенсионер перевел денежные средства на электронные кошельки, которые ему продиктовали мошенники, после чего их телефоны оказались отключены, а при звонке по номеру на сайте также отвечает автоответчик и предлагает оставить заявку.

Осознав, что его обманули и, потеряв 100 тысяч рублей, мужчина накануне обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет.

Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и с недоверием относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.

Особое внимание нужно уделять реквизитам, на которые вы переводите свои сбережения. Изначально, обещание таких высоких процентов при средней ставке банка в восемь процентов годовых, гарантирует участие в мошеннической схеме и потерю всех накоплений.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02.