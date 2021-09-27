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Происшествия27 сентября 2021 16:14

В Воронеже 25-летний детина украл детский самокат

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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Молодой человек не успел продать украденный самокат.

Молодой человек не успел продать украденный самокат.

Фото: Евгения ГУСЕВА

43-летняя жительница Ленинского района написала заявление в полицию о краже детского самоката, стоившего более пяти тысяч рублей. Он исчез из подъезда дома на улице Кривошеина 16 сентября в период времени с 23.00 до 23.20.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность вора. Им оказался 25-летний местный житель. Во время обыска у него нашли самолет, его вернули хозяйке.

- В отделе полиции молодой человек признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.