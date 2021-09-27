В Воронеже мужчина вместо похода в кино с девушкой отдал мошенникам 69 тысяч рублей

На просторах Сети не стоит оставлять данные своей банковской карты, если не хотите лишиться денег. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

35-летний житель Южного микрорайона познакомился в соцсети с девушкой, несколько дней с ней общался. Наконец «уломал» ее на поход в кино. Девушка прислала ему ссылку, где можно купить билеты. Рассеянный кавалер оплатил их дважды. Потом написал в чат поддержки заявление с просьбой вернуть деньги. В нем он указал данные банковской карты.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счета исчезли 69 200 рублей. А девушка перестала выходить на связь, заблокировав его номер телефона.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Всего 26 сентября было пять заявлений от обманутых жителей Воронежской области о хищении у них денег путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз призывают не переводить деньги после звонков незнакомцев, убеждающих это сделать под любыми предлогами. А если вас все-таки обманули, немедленно звонить 02 (102 по мобильным телефонам). Чем раньше заявите о преступлении, тем больше шансов быстро поймать аферистов.