В Воронеже будут судить мужа, искалечившего в аварии свою жену

"Форд" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские передали в суд уголовное дело 28-летнего жителя Московской области. Мужчина будет отвечать по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

30 декабря 2020 года в 6.55 мужчина ехал на «Форде-Фокус» со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. На 505 километре трассы «Дон» в Железнодорожном районе Воронежа он врезался в стоявшие для оформления ДТП «Ауди Q-7» и «ГАЗель». В аварии получила тяжелые травмы 27-летняя жена водителя «Форда».

"ГАЗель" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе расследования полицейские выяснили, что водитель «Форда» ехал со скоростью 90 км/ч при разрешенной на этом участке 70 км/ч. При этом дорога была скользкой.

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что, когда заметил аварию, сразу нажал на тормоз, но машина из-за высокой скорости продолжала ехать. Тогда водитель нажал на стояночный тормоз, тем самым заблокировав задние колеса. В итоге «Форд» занесло в правую полосу, что и привело к аварии.