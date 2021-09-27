Гандболисты из Воронежской области стали призерами международных соревнований

Девочки порой вели настоящую мужскую борьбу. Фото Татьяны КУДАЕВОЙ. Фото: другой источник.

В воскресенье, 26 сентября, в спортивном комплексе «Согдиана» завершился четырехдневный международный гандбольный праздник «Балканский мост». В соревнованиях участвовали 13 команд – юноши 2005 года рождения и девочки 2009 года рождения.

В заключительный день определились обладатели призовых мест.

В юношеском финале Новая Усмань уступила луганскому Славяносербску – 22:26. А в решающей встрече у девочек спортсменки из Санкт-Петербурга («Московская-1») не оставили шансов Краснодару – 25:6.

Помимо серебра новоусманских парней, гандболисты Воронежской области завоевали два комплекта бронзовых медалей.

У юношей Верхняя Хава одолела луганский Харцызск – 19:14, а у девочек Рамонь оказалась сильнее питерских соперниц из «Московской-2» - 17:14.