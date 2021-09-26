Воронежцы захламили реку, русло которой еще даже не успели до конца расчистить

Фото с сайта управления природных ресурсов и экологии Воронежской области

Приехавшая для контроля работ по расчистке русла реки Тавровки комиссия обнаружила по берегам водоема свалки бытового мусора и растительных остатков. Кучи всевозможного хлама образовались границах территории садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» – сухие ветки, старая мебель и другой мусор. Об этом рассказали в региональном управлении природных ресурсов и экологии.

К подрядчику по ходу расчистки русла реки у чиновников претензий не было. Участники выездного мероприятия отметили, что первый этап работ по экологической реабилитации Тавровки близится к завершению.

Фото с сайта управления природных ресурсов и экологии Воронежской области

В управлении экологии отметили, что появившийся водоток в районе автомобильного моста говорит о качественном устранении имевшихся здесь заторов.