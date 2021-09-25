В аварии на Шиловском кольце в Воронеже пострадали два человека

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В городской ГИБДД рассказали подробности аварии, произошедшей вечером 24 сентября на Шиловском кольце.

- Около 22.50 на Острогожской "Опель астра" под управлением 27-летней автомобилистки столкнулся с "Ситроеном", за рулем которого был 31-летний мужчина. В аварии пострадали пассажиры - 29-летний мужчина в "Опеле" и 30-летняя женщина в "Ситроене", - сообщили в городской ГИБДД. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По мнению местных жителей, "Опель" устроил гонки с "БМВ" и, пролетев через кольцо, врезался в "Ситроен". Видео и фото разместили в соцсетях.