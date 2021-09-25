В Воронеже у подъезда пятиэтажки нашли труп мужчины

фото "Мой и твой Воронеж"

Утром 25 сентября в Ленинском районе Воронежа нашли труп мужчины. Тело обнаружили около 11.00 у дома на Ворошилова, 29 местные жители и вызвали полицию. Снимки появились в соцсетях.

- Что произошло, на данный момент неизвестно, находится у входа в дом. Возможно, был в состоянии опьянения и скончался в результате переохлаждения ночью, - написали местные жители в паблике "Мой и твой Воронеж".

На месте работают медики и следователи. По предварительным данным, смерть несчастного не носит криминальный характер. Но точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

- Cледователями проводится проверка по поводу обнаружения тела 37-летнего мужчины. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело погибшего, при осмотре которого внешневидимых телесных повреждений не обнаружено, направлено на СМЭ для установления точной причины смерти, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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