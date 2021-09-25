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Здоровье25 сентября 2021 12:49

Очередной ковидный "антирекорд" в Воронежской области: к 25 сентября заразились еще 543 человека

За сутки скончался от коронавируса 31 воронежец
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 25 сентября региональный оперштаб сообщил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. Суточный прирост новых заболевших ставит уже третий день подряд очередной рекорд - за 24 сентября COVID-19 обнаружили еще у 543 жителей региона. Всего с начала пандемии зарегистрировали 130 551 случай коронавируса на территории области.

Жертвой ковида за минувшие сутки стал 31 воронежец. Всего с начала периода наблюлений от осложнений коронавируса скончались 5 657 жителей региона.

Выписали с больничного еще 316 пациентов. Всего смогли победить заразу 109 218 воронежцев.