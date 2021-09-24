В Воронеже мошенники по новой схеме отобрали у пенсионера 140 тысяч рублей

За неделю 63-летний мужчина перечислил аферистам 140 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О новом способе отнимания денег у доверчивых жителей Воронежской области рассказали полицейские. 63-летний житель Ленинского района, обратившийся к ним, рассказал, что позвонил по телефону по заинтересовавшему его объявлении в СМИ. Ответил мужчина, представившийся сотрудником юридического агентства.

Незнакомец заявил, что его собеседнику положен перерасчет пенсии, который по каким-то причинам раньше от него скрывали. Якобы деньги поступили этой юридической компании на счет. Но от пенсионера требуется туда перечислить свои сбережения, чтобы разом все застраховать.

Большего бреда вроде трудно придумать, но мужчина поверил аферистам и за неделю перечислил им 140 тысяч рублей. Он понял, что его обманули только, когда получил пенсию. Она оказалась обычной, без обещанного увеличения.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Всего 23 сентября в Воронежской области было десять случаев похожих мошенничеств и три хищения с банковских карт. Добычей мошенников стали более трех миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Еще раз призываем – не доверяйте незнакомцам, предлагающим по телефону под любыми предлогами куда-то перевести ваши деньги или сообщить персональные данные банковских карт.