В центре Воронежа пожилой знакомый ранил женщину ножом в грудь

За удар ножом в грудь женщины рецидивист может отсидеть десять лет. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 21 сентября, в полицию позвонила пожилая женщина. Он рассказала, что ее 43-летняя дочь пришла домой вся в крови. Оказалось, что она гостила у знакомых на улице Помяловского Центрального района и выпивала с ними. Один из членов компании, 68-летний мужчина поругался с ней, выхватил нож и ударил ее в грудь.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали пенсионера, подозреваемого в преступлении, на улице Чехова Ленинского района. Стражи порядка выяснили, что он уже был судим за разбой.

- Медицинская экспертиза показала, что женщина получила тяжелое ранение. В отделе полиции ранивший ее рецидивист признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, грозящее задержанному мужчине, - десять лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.