Воронежский «Буран» хочет расстаться с нападающим Артемом Подшендяловым

Артем Подшендялов из "Бурана", похоже, скоро уйдет. Фото: с сайта ХК «Буран»

В «Буране» остались крайне недовольны уровнем игры Артема Подшендялова. Об этом можно судить, так как опытного 31-летнего нападающего поместили в список отказов. Это крайне неприятная для игрока процедура, свидетельствующая о том, что команде он не нужен.

Статистика результативных действий Артема за проведенных им четыре матча, действительно, не впечатляет. Он заработал всего два балла за две голевые передачи. Заброшенных шайб на счету Подшендялова не было. Показатель полезности (то есть, соотношение голов в свои и чужие ворота за время нахождения игрока на льду) был вполне приличным - +1. Особенно если учитывать в целом неудачный старт «Бурана» в чемпионате.

Однако на статус одного из лидеров «ураганных» все эти цифровые выкладки точно не тянут. А именно в этом качестве, а не просто рядового игрока, на Артема рассчитывали. Надежды руководителей «Бурана» не оправдались, потому, видимо, они и приняли такое довольно жесткое решение.