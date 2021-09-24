Воронежская райбольница отсудила у виновника ДТП со «скорой» 314 тысяч ущерба

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Бутурлиновская районная больница отсудила у 55-летнего инвалида третьей группы 316 тысяч рублей за смертельное ДТП. Изначально медучреждение планировало взыскать с виновника аварии 1 млн рублей за разбитую «скорую» и оборудование. Но иск удовлетворен был частично. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда 23 сентября.

Напомним, авария произошла 8 марта 2020 года. Ответчик в тот день на «семерке» двигался по второстепенной дороге и при выезде на главную не уступил «скорой». В результате ДТП погибла 64-летняя женщина из «скорой», еще один пассажир, а водитель получили телесные повреждения.

После аварии была проведена экспертиза. Специалисты сделали заключение, что стоимость ремонта «скорой» – 777 тысяч рублей. Страховая компания выплатила лишь 400 тысяч. Так что разницу больница взыскивала с ответчика, а также дополнительно деньги за стоимость разбитого медоборудования.

Ранее суд приговорил мужчину по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека) к 1,5 годами с условно с испытательным сроком в 2 года. Также его лишили прав на 3 года.