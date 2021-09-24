В воронежских лесах начали сжигать порубочные остатки

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Лесники предупредили воронежцев, что приступают к сжиганию порубочных остатков, которые образовались при проведении санитарных рубок и уборки неликвидной древесины. Костры разводят прямо в лесах, поскольку вывозить их очень затратно. После серии дождей пожарная обстановка позволяет безопасно уничтожать древесные отходы методом сжигания. Тем не менее рабочие предпринимают все необходимые меры безопасности.

- Срубленную в ходе санитарных рубок неликвидную древесину, ветви и сучья собирали на местах работ в кучи и валы,- рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Территорию опахивают по периметру, в месте сжигания дежурит сотрудник, а при необходимости - пожарный автомобиль, о дате и месте проведения работ уведомляются районные подразделения МЧС.

Сжигание уже началось в пригороде Воронежа: в Отрожке (ул.Черноморская), у больницы «Электроника», в с. Боровое, Шуберское, Репное, у Петровских озер.

Работы идет также в Бобровском (в районе с. Александровка), Богучарском (в районе с. Галиевка), Воронежском (в районе п.Краснолесный, Бор, Воля, Подлесный, Лукичевка, Ступино, СНТ Поляна, Нелжа, Князево), Давыдовском (в районе с. Нижний Икорец, Копанище, х. Солонцы, Осинки), Павловском (в районе с. Николаевка), Песковском (в районе с. Макашевка, Пески, Петровское), Савальском (в районе п. Тупки, Лавровка), Теллермановском (в районе с.Богана, г.Борисоглебск) лесничествах.

Сотрудники лесхоза просят местных жителей с пониманием отнестись к временным трудностям, связанным с возможным задымлением.