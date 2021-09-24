Из Воронежа запустят чартерные рейсы в Ереван

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре у воронежцев появится возможность улететь чартерным рейсом в Ереван. С 6 числа авиакомпания «Аэрофлот» запускает чартерные рейсы из столицы Черноземья в Армению. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта имени Петра I.

Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800 по средам. Борт рассчитан 158 пассажиров. Полетная программа продлится до 27 октября.

Из Еревана самолет будет отправляться в 15:15 и прибывать в Воронеж в 17:00. Обратный рейс намечен на 20:00. В Ереван самолет опуститься в аэропорту в 23:30.