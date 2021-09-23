Известный оперный артист Воронежа отмечает 50-летие творческой деятельности

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24 сентября в Воронежском театре оперы и балета спектакль «Царская невеста», который посвятят 50-летию творческой деятельности ведущего солиста Александра Аникина.

У Александра Петровича очень насыщенная биография. Он родом из Хабаровского края, потом с семьей переехал на Украину. Будущий артист после школы работал на заводе, служил на Северном флоте, после армии переехал жить в Воркуту. Стремление получить вокальное образование привело его в Воронеж. Учебу на заочном отделении Музыкального училища приходилось совмещать с работой. Но благодаря своей целеустремленности Александр Петрович упорно шел навстречу мечте. В 1971 году Аникин был принят в оперную труппу Воронежского театра, исполнял небольшие партии в операх и опереттах и продолжал учиться мастерству в Воронежском институте искусств, в классе народного артиста России Евгения Пойманова. Затем была успешная работа в Красноярском театре, где Аникин занял положение ведущего баритона, а в 1980 году он вернулся в Воронеж. И с тех пор служит в нашем театре, покоряя зрителей мастерством, музыкальностью, сценическим обаянием и незаурядными актерскими способностями.

В его обширном репертуаре произведения камерной вокальной музыки, классические итальянские песни, романсы русских и зарубежных композиторов, русские народные песни, песни военных лет, а главное десятки ведущих партий в мировых операх. Среди них Игорь («Князь Игорь» Бородина), Алеко в одноименной опере Рахмининова, Скарпиа («Тоска» Пуччини), Яго, Риголетто, Амонасро (в операх Верди «Отелло», «Риголетто», «Аида»).

Для своего творческого вечера артист не случайно выбрал Римского-Корсакова, так как в этой опере есть и близкая ему по духу русская музыка, и вокально и актерски крайне интересная партия Григория Грязного.

После спектакля пройдет церемония поздравления артиста.