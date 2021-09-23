Воронежцам показывают работы современных "передвижников"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 сентября в художественном музее имени Крамского открылась экспозиция «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век». 88-я экспозиция приурочена к 150-летию первой выставки передвижников. Музей имени Крамского подготовил совместную экспозицию мастеров прошлого и современников. В нее вошли более 40 произведений живописи, скульптуры, графики.

- Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» создано в 2005 году в Санкт-Петербурге с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту - вот его направленность, - отметили в музее. - Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников - петербургский скульптор Ольга Ивашинцова, специально подготовившая дар музею к юбилейной выставке. Отрадно, что в составе экспозиции присутствует новая техника, что позволяет говорить о Товариществе как о творческой лаборатории. Примером может служить «Ночной полет» в авторской технике ловизо.

Воронежцы смогут оценить традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка (темы балета), Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой, ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными посетителей произведения Кирилла Аланнэ, Николая Блохина и Лауры Свидерской и вызывающий улыбку женский образ Евгения Монахова в работе «Шпилька». Исторический и мифологический жанры представлены в работах известного московского мастера Александра Саплина и петербуржца Игоря Курчинского. Прекрасно освоившая африканскую тему москвичка Марина Рубанова представила свои картины, написанные в Кении, Танзании и ЮАР.

Выставка продлится до 24 октября.