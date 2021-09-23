В Воронеже молодой человек за кражу шоколада и алкоголя может сесть на четыре года

Разжиться алкоголем бесплатно мужчине не удалось. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 сентября, около 18 часов, в одном из сетевых магазинов на Московском проспекте поймали вора. Мужчина подождал момента, пока возле него никого не было из персонала торговой точки, и припрятал несколько плиток шоколада и алкоголь. Однако его действия заметил охранник. Он задержал вора на выходе. А один из работников магазина вызвал полицию.

Стражи порядка задержали мужчину. Они выяснили, что вор живет в Воронеже, ему 25 лет, и украл он продукцию на сумму около 1000 рублей. В отделе полиции молодой человек пояснил, что на преступление его потянуло в том числе и потому что он был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, грозящее мужчине, - четыре года лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.