В Воронеже открыли «Социальный магазин» с минимальной наценкой

Экономия составит до 20 процентов. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

«На Центральном рынке Воронежа открыли «Социальный магазин» с минимальной наценкой», - информирует пресс-служба областного правительства.

Основа нового формата – продажа нерасфасованной продукции исключительно местных сельхозпроизводителей с минимальной наценкой.

Покупатели смогут на развес приобрести муку, крупы, сахар, а также масло и другие социально значимые продукты. Экономия составит до 20 процентов.

Многие товары здесь продают без упаковки. Их можно приобрести в многоразовую тару. Так покупатели «Социального магазина» помогут сократить количество пластикового мусора, который попадает на полигоны и нелегальные свалки.