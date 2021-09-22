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Общество22 сентября 2021 14:59

В Воронеже открыли «Социальный магазин» с минимальной наценкой

Он расположен на Центральном рынке
Алексей СЕРГУНИН
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Экономия составит до 20 процентов.

Экономия составит до 20 процентов.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

«На Центральном рынке Воронежа открыли «Социальный магазин» с минимальной наценкой», - информирует пресс-служба областного правительства.

Основа нового формата – продажа нерасфасованной продукции исключительно местных сельхозпроизводителей с минимальной наценкой.

Покупатели смогут на развес приобрести муку, крупы, сахар, а также масло и другие социально значимые продукты. Экономия составит до 20 процентов.

Многие товары здесь продают без упаковки. Их можно приобрести в многоразовую тару. Так покупатели «Социального магазина» помогут сократить количество пластикового мусора, который попадает на полигоны и нелегальные свалки.