Воронежскую горчицу тоннами закупают в Германии, Нидерландах и Польше

Наша горчица за рубежом ценится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года на экспорт из Воронежской области отправили более 250 тысяч тонн растительной продукции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Чуть меньше половины из этой продукции - 106,1 тысяч тонн зерна (пшеница, ячмень, кукуруза, соя).

Что касается конкретных стран, то 41 тысячу тонн ячменного солода отгрузили в Латвию, Армению, Грузию, Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Так что почти половина бывших республик Советского Союза пьют пиво, изготовленное в том числе и на воронежском сырье.

Латвия к тому же закупила 83 тысячи тонн подсолнечного шрота*. В Украину отправили более 5 тысяч тонн соевого шрота.

Воронежские семена уважают во Франции, Нидерландах, Турции, Казахстане, Беларуси и Армении. Их туда отгрузили более 4 тысяч.

Горчицу из Воронежской области любят в Германии, Польше, Нидерландах и Эстонии. Туда экспортировали 4,9 тысяч тонн этой острой приправы.

Воронежский лен ценят в Испании, Польше и в Беларуси. В эти три государства отправили 3,4 тысячи тонн этого сырья для текстильной промышленности.

*Шрот - отход маслобойного производства, получаемый после экстракции жира из измельченных масличных семян, идущий в перемолотом виде на корм скоту.