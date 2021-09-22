В центре Воронежа на полтора месяца "забыли" о разрытой траншее

Шаг влево, шаг вправо - и травма обеспечена Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Еще в июле на улице Луначарского в Воронеже разрыли траншею под прокладку высоковольтного кабеля. Одним днем нагнали технику, порубили кусты и деревья и проложили ров вдоль узкой грунтовой дороги, подкопали бетонную лестницу, ведущую через железнодорожный переход к остановке «Педуниверситет». С тех пор рабочие пропали. За полтора месяца сигнальные ленты и ограждение из кусков арматуры попадало в ров, а на его дне накопился мусор и даже начали расти кусты. Склоны траншеи осыпаются под тяжестью проезжающих машин, в том числе тяжелых мусоровозов и КаМАЗов. С наступлением дождливого периода дорога с уклоном стала скользкой из-за глины, сползающей с оставленных рабочими куч грунта.

Ров идет вдоль узкой грунтовой дороги Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как удалось выяснить «Комсомолке», работы в этом месте проводил недобросовестный подрядчик, кабель тянут к строящемуся хирургическому корпусу онкодиспансера на улице Достоевского. По словам чиновников, работы начались без получения необходимых разрешений и по этой причине были заморожены. Нарушителям выписали штрафы. Но к работам они до сих пор так и не вернулись.

На наш запрос в правительстве области (заказчиком работ является департамент строительной политики) заверили, что разрытие ликвидируют в течение 12 дней. А пока вдоль траншеи установили знак и новое ограждение.