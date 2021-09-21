В Воронежской области подвели окончательные итоги выборов

Выборы прошли предсказуемо. Фото: Кирилл Мишин

Во вторник, 21 сентября, на заседании региональной избирательной комиссии подвели итоги выборов-2021 по партийным спискам и одномандатным округам.

Среди партий уверенно победила «Единая Россия» - 55,89 процентов голосов. КПРФ, занявшая второе место, отстала почти втрое. У коммунистов 19,51%. Третьей стала ЛДПР (6,05%). Четвертое место у «Справедливой России» - 5,21. Последней партией, преодолевшей 5-ный барьер, стали «Новые люди» - 5,07%.

Далее следуют «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 1,64%; «Родина» – 1,61%; «Коммунистическая партия Коммунисты России» – 1,00%; «Яблоко» – 0,64%; «Российская экологическая партия «Зеленые» – 0,62%; «Российская партия свободы и справедливости» – 0,53%; «Зеленая альтернатива» – 0,43%; «Партия Роста» – 0,20%; «Гражданская Платформа» – 0,09%.

По четырем одномандатным округам также победили представители «Единой России». Причем новых лиц в парламенте не появится, все знакомые.

В Воронежском округе победил «молочный король» Аркадий Пономарев – 48,83% голосов, в Правобережном - Сергей Чижов (53,14%); в Аннинском Андрей Марков – 46,82%. Больше всех набрал заместитель председателя Госдумы, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В Павловском округе на его счету 72,01 голосов.

Явка избирателей по Воронежской области в итоге составила 53,86% (на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году было примерно столько же – 53,76%). В Воронеже она гораздо меньше – 33,8%.

Серьезных нарушений, позволяющих принять решение о пересмотре результатов выборов, наблюдатели не обнаружили.