Воронежец пришел в гости и ограбил соседей

40-летняя жительница Левобережного района удивилась, когда выйдя в общую кухню коммуналки на улице Раисы Беляевой, увидела свой кошелек в руках неизвестного мужчины. Женщина потребовала вернуть портмоне, незнакомец оттолкнул ее и убежал. Женщина лишилась полторы тысячи рублей, но решила не оставлять безнаказанным преступление и вызвала полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого: 47-летнего рецидивиста задержали. В отделе полиции он признался, что пришел в гости к приятелю, увидел, что входная дверь одной из квартир подъезда открыта и зашел внутрь.

За грабеж мужчине грозит до семи лет заключения.