Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 15:01

Воронежец пришел в гости и ограбил соседей

Взял кошелек с 1500 рублей, а получить может серьезный срок
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

40-летняя жительница Левобережного района удивилась, когда выйдя в общую кухню коммуналки на улице Раисы Беляевой, увидела свой кошелек в руках неизвестного мужчины. Женщина потребовала вернуть портмоне, незнакомец оттолкнул ее и убежал. Женщина лишилась полторы тысячи рублей, но решила не оставлять безнаказанным преступление и вызвала полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого: 47-летнего рецидивиста задержали. В отделе полиции он признался, что пришел в гости к приятелю, увидел, что входная дверь одной из квартир подъезда открыта и зашел внутрь.

За грабеж мужчине грозит до семи лет заключения.