Больше 30 мешков мусора вывезли из леса в райцентре Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В урочище «Городская сосна» у Россоши волонтеры молодежного клуба Русского географического общества Подгоренского лицея и работники лесничества провели экологическую акцию по уборке бытового мусора.

В этом лесном массиве, расположенном в черте города, любят гулять дети и взрослые. Результатом такой популярности становятся кучи бытового мусора, оставленные гостями.

Ребята привели в порядок пять гектаров леса, собрав больше 30 мешков мусора.

- Акция «Чистый лес» проходит в лесах области с июня по октябрь, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - С наступлением летнего сезона работники лесничеств на субботниках очищают от мусора лесные участки, берега лесных водоемов, лесополосы вдоль автодорог, территории вокруг детских оздоровительных лагерей, места отдыха граждан.