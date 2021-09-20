В Воронежской области рецидивист бросил угнанную машину на улице недалеко от своего дома

Участковый быстро разобрался с угоном. Фото: из архива «КП»

Утром в воскресенье, 19 сентября, 27-летняя жительница поселка Анна подала заявление в полицию об угоне ее «Лады Приоры». Оперативный дежурный передал информацию о машине всем нарядам, патрулирующим улицы. В итоге «Ладу» нашли в километре от месте угона в районе автовокзала.

Приехавший туда участковый Сергей Свиридов поговорил с местными жителями и вскоре узнал приметы мужчины, оставившего в этом месте автомобиль. Полицейские понял, что речь идет о знакомом ему персонаже – 36-летнем жителе Анны, уже судимого за кражи. Жил он в 500 метрах от места, где обнаружили угнанную машину.

Полицейские наведались к мужчине, и он признался, что вскрыл «Ладу» отверткой, чтобы погреться в салоне, а в перчаточном ящике нашел запасной комплект ключей. Рецидивист не хотел идти под дождем пешком, поэтому угнал машину и доехал на ней в свой район. Чтобы не вызвать подозрение у соседей, оставил его в полукилометре от места проживания. Но это ему не помогло.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, грозящее ему, - пять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.