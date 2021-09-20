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Общество20 сентября 2021 15:06

Воронежская полиция задержала подозреваемого в разгроме табличек в память о героях-десантниках

Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали подозреваемого в разгроме двух табличек с именами погибших воинов-десантников на Аллее Славы в парке Победы. Им оказался 33-летний воронежец, которорый стал фигурантом уголовного дела о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 20 сентября.

Мужчину вычислили по записям с камер видеонаблюдения. На допросе он отказался свидетельствовать против себя.

Напомним, инцидент произошел в областном центре 11 сентября. Воронежцы сообщили о вопиющем факте. Чуть позже после проверки стражи порядка возбудили уголовное дело, ход расследования которого взяла под контроль прокуратура.