В Воронеже эвакуировали учеников школы №75

В Воронеже в школе №75 эвакуировали учеников из-за того, что чтобы кто-то в образовательном учреждении заложил бомбу. Информация о взрывоопасном предмете не подтвердилась.

На месте работают наряды полиции и МЧС.

В пресс-службе мэрии Воронежа рассказали, что реальной угрозы выявлено не было:

— Всеми ответственными лицами был проявлен должный уровень бдительности и сейчас никому ничего не угрожает, – пояснили в городской администрации.

После проверок ученики и педагоги вернулись к занятиям в штатном режиме.