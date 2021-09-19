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Происшествия19 сентября 2021 11:11

На трассе в Воронежской области сгорел грузовик

Огонь уничтожил колесо «MANа» и повредил бензобак и прицеп
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные справились с огнем через семь минут после сообщения о ЧП.

Пожарные справились с огнем через семь минут после сообщения о ЧП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 сентября, в 13.58 на трассе «Дон» в селе Лосево Павловского района загорелся грузовик «MAN». На место ЧП приехали специалисты МЧС на одной пожарной машине. С огнем удалось справиться в 14.05.

К тому времени пламя уничтожило колесо тягача. Кроме того, огонь повредил бензобак и каркас прицепа на общей площади 1,5 квадратных метра.

По оперативным данным МЧС, во время пожара никто не пострадал. А вот грузовику предстоит дорогой ремонт.