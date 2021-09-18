В Воронеже двое подростков из райцентра угнали автомобиль

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Двое подростков 16 и 17 лет из Павловского района приехали в Воронеж и угнали чужую «шестерку», припаркованную возле одного из домов в Коминтерновском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД 18 сентября.

По данным полиции, молодые люди специально приехали в город с целью хищения какого-нибудь автомобиля. Во дворе на улице 45 Стрелковой дивизии им приглянулся ВАЗ-2106. Они открыли авто, завели его и поехали обратно в райцентр. Позже в полицейском участке ребята признались, что машина им нужна была для личного пользования.

Через некоторое время стражи порядка нашли и угонщиков, и саму «шестерку» на территории Павловского района. Машину передали 24-летнему владельцу, а на злоумышленников завели уголовное дело, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.