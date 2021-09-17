В Воронеже в ДТП попали пять машин

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 сентября, в 8.40 у дома № 109 на улице Острогожской столкнулись пять автомобилей. В аварию попали «Тойота Камри», за рулем которой был 25-летний молодой человек, «Нива-21310», которой управлял 72-летний пенсионер, «Хендай Крета» (водитель – 34-летний мужчина). А также «БМВ Х6». Им рулил 53-летний мужчина. Еще одну машину ищут. Водитель с места ДТП скрылся.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В аварии никто не пострадал. Наши сотрудники проводят проверку. В ходе нее устанавливают личность сбежавшего с места ДТП водителя, а также продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Просим свидетелей ДТП или тех, у кого есть у нем какая-либо информация, позвонить по телефонам: 8(473)269-60-72, 112 или 02. Конфиденциальность гарантирована.