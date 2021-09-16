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Общество16 сентября 2021 19:13

Воронежские власти отказали в просьбе разрешить заведениям общепита работать по ночам

В регионе продолжает расти количество зараженных коронавирусом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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На заседании регионального оперштаба 16 сентября уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Павел Ковалев предложил возобновить работу заведений общественного питания с 24:00 до 06:00.

Однако губернатор Александр Гусев предложение не поддержал. По его словам, в это время в основном функционируют ночные клубы, где люди питаются редко.

- Ни о каком соблюдении противоэпидемиологических мер речи не идет. Я плохо себе представляю всю ночь танцующего человека в маске, - отметил глава региона.

За последние сутки заразился коронавирусом 481 человек. Общее число инфицированных выросло до 26 039. Выздоровели еще 317 жителей области, всего справились с болезнью 106 620 паицентов. Количество летальных случаев увеличилось на 26 и составило 5 403.