Дерево-спрут стало причиной бесконечных засоров канализации в воронежской многоэтажке

Фото предоставлено водоканалом Воронежа

В квартирах жителей многоэтажного дома №11 на улице Перхоровича в Воронеже стала часто забиваться канализация. Люди неоднократно жаловались на неполадки в управляющую компанию. Та написала заявку на прочистку труб в водоканал.

На месте выяснилось, что канализационный колодец расположен рядом с тополем, и корни дерева плотно опутали все его пространство. По словам изумленных рабочих, «щупальца» этот «спрута» достигали толщины человеческой руки!

- Это при том, что плановая прочистка делается раз в год, и как раз подошел ее срок, пояснили в водоканале. - Получается, корни всего за 12 месяцев достигли таких размеров.

Эту аномалию в водоканале связали с очень засушливым и жарким летом. В поисках влаги корни начали активно тянуться к источнику воды-колодцу и расти.

Расчищать необычный засор пришлось специальными топорами и лопатами. Сотрудники водоканала заметили, что и в других колодцах в этом году корни намного толще, и их явно больше, чем раньше.