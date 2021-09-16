В Воронежской области семерых разжигателей костров оштрафовали на 14 тыс рублей

В Воронежской области еще не отменяли особый противопожарный режим (на сегодняшний день в регионе наблюдается III класс пожарной опасности) и продолжают ловить нарушителей. Замечают поджигателей с помощью беспилотников.

За 14 сентября сотрудники МЧС составили семь протоколов на общую сумму 14 000 рублей за разведение костров и сжигание мусора.

Спасатели просят жителей региона воздержаться пока от огневых работ. Поскольку в большинстве случаев причиной ландшафтных пожаров является человеческий фактор. Травяные палы быстро распространяются в ветреные дни, особенно опасно горение сухой травы вблизи домов, дачных сообществ.

Нарушителей противопожарных правил ждут штрафы: от 2 000 до 4 000 рублей для частных лиц, от 15 000 до 30 000 рублей - для должностных лиц, от 200 000 до 400 000 рублей - для юридических лиц.