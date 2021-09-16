Воронежский политолог: ЧП в Лисках не может быть попыткой дестабилизировать выборы

Появляющиеся подробности после ЧП в отделе полиции в городе Лиски Воронежской области натолкнули на мысль, что инцидент может быть связан с предстоящим трехдневным голосованием на выборах в депутаты Госдумы РФ. По информации, «взрыватель» подъехал к участку на автомобиле с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро». Однако эту версию опроверг политолог Владимир Инютин. По его мнению, в ситуации он не увидел попытки дестабилизировать выборы.

– Конечно, это случай из ряда вон выходящих, но с другой стороны мы понимаем, что выборы уже завершаются, осталось голосование, поэтому их дестабилизация маловероятна. Выглядит скорее как конфликт личного характера или проделки уголовных элементов. В полицейских участках не организуют избирательные комиссии. Что касается машины якобы с надписью, то она могла использоваться просто для погодного проезда. У нас в Воронежской области выборная компания проходила очень спокойно, нынешние лидеры нам знакомы и предсказуемы. Единственный округ, где возможна борьба, это Аннинский район, там сильные кандидаты, – пояснил Владимир Инютин.

Напомним, сегодня, 16 сентября, в 5.30 неизвестный с автоматом напал на районный отдел полиции. Проник в здание и привел в действие взрывное устройстве. В итоге пострадал один правоохранитель. Нападавший успел скрыться на машине. Сейчас силовики пытаются его задержать. А чуть позже стало известно, что в соседнем Каменском районе была убита женщина с двумя детьми. Проверяется информация о возможной причастности «взрывателя» к этому ЧП.