В центре Воронежа столкнулись "Фольксваген" и "Ситроен": двое в больнице

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии в центре Воронежа, в которой днем 15 сентября пострадали два человека.

Около 16.50 на Фридриха Энгельса, 52, столкнулись две иномарки. 29-летняя автоледи на «Фольксваген Тигуан», следовавшая по Среднемосковской со стороны Никитинской в направлении Пушкинской, врезалась в «Ситроен Джумпер», который двигался по Фридриха Энгельса со стороны Плехановской в направлении Комиссаржевской.

фото 36.мвд.рф

В аварии пострадали двое в «Фольксвагене»: сама автомобилистка и ее 51-летняя пассажирка, их отправили больницу.

За сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 137 ДТП, в них пострадали 14 человек.