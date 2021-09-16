В Воронеже 11 обвиняемых по громкому делу о коррупции в Госавтодорнадзоре оставили на свободе

Советский суд огласил приговор по резонансному делу о коррупции работников Госавтодорнадзора. Всех 11 обвиняемых оставили на свободе. Одних оправдали, другим переквалифицировали статьи на мошенничество.

Напомним, силовики вскрыли преступную группу в 2015-м. По данным следствия, экс-глава управления государственного автодорожного надзора по Воронежской области вместе с предпринимателем организовали сообщество по получению массовых взяток с водителей фур за проезд по трассам с перегрузом. В сообщество входили кроме организаторов сотрудники дорожно-постовой службы, операторы ЭВМ фирмы, которая обслуживала стационарные посты весового контроля. «Мзда» была меньше, чем величина штрафов за перегруз. Часть денег распределялась между исполнителями схемы, остальные передавались ее организаторам.

Расследование уголовного дела велось более трех лет, еще три года длился суд.

Обвинения по нескольким взяткам переквалифицировали на мошенничество, суд назначил по ним условные сроки или штрафы, от которых подсудимых освободили по истечению сроков давности. Экс-главу Госавтодорнадзора признали виновным в злоупотреблениях. Но от штрафа тоже освободили.