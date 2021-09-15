В Воронежской области мужчина 6 раз ударил бывшую жену ножом в живот

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в Бобровском районе на молокозаводе, где женщина работала упаковщицей. Бывший муж ворвался с ножом 14 сентября и прямо во время смены шесть раз ударил бывшую кухонным ножом в живот. Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

Женщину удалось спасти. Ее коллеги вызвали скорую. О нападении в полицию сообщили из приемного отделения райбольницы.

Нападавшего задержали. Мужчина признал вину и объяснил стражам порядка, что приревновал благоверную. 49-летнего мужчину отправили под стражу. Ему грозит до 10 лет.