В центре Воронежа обновили краску на бордюрах

Фото предоставлено управой Ленинского района

В центре Воронежа для обеспечения безопасности дорожного движения в местах перекрестков дорог, примыканий к магистралям, в районе путепроводов и «островков безопасности» специалисты комбинатов благоустройства обновляют краску на бордюрах. Камни красят с чередованием черного и белого цветов в соотношении 1:2.

Например, в Ленинском районе ежегодно приводится в соответствие около 11 тысяч погонных метров бордюрного камня, в том числе с использованием окрасочного аппарата высокого давления АВД 7000.

Напомним, от повсеместной покраски бордюров и стволов деревьев в Воронеже отказались несколько лет назад, как от «пережитка прошлого».