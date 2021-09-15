Воронежцев приглашают на экологическую акцию по сбору вторсырья

В ближайшее воскресенье, 19 сентября, у входа в парк «Алые паруса» (около маяка на площадке Зарядки) пройдет очередная экологическая акция по сбору вторсырья и обмену ненужными вещами.

В этот день организаторы примут: электротехнику,батарейки в любом количестве, блистеры, зубные щетки, тюбики, фольгированный 5РР, фольгированные воздушные шарики.

Если у вас есть детские вещи в хорошем состоянии, то их можно принести для фонда «Общие дети».

Цветоводы смогут обменяться растениями, школьники – канцелярскими принадлежностями, а библиофилы – книгами.

Будет работать зона шеринга.

Для экоцентра «Собиратор Воронеж» организаторы примут в дар комнатные цветы, плошки, бижутерию, настенные зеркала в хорошем состоянии и виниловые пластинки.

Стекло, макулатуру, картон, 1ПЭТ, 2HDPE, полиэтиленовую пленку в рамках акции принимать не будут, но их можно сдать в пункты приема вторсырья «7 Лепесток».

Акция пройдет 19 сентября с 11 до 13 часов в парке «Алые Паруса», г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 4А, площадка Зарядки у маяка, дополнительный вход в парк.