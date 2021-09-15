Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 600 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В полицию обратилась 69-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что когда-то заказывала биологически активные добавки через Интернет, стоимость которых была внушительной. И тут ей позвонили и рассказали о том, что положена компенсация.

Женщина поверила незнакомцу, который к тому же представился сотрудником некоего правоохранительного органа. Но для того, чтобы получить компенсацию, ей необходимо было заплатить налоговую пошлину. Она перевела. Тогда злоумышленники убедили ее заплатить комиссию банку, а потом прочие расходы. В итоге в период с 23 августа по 11 сентября женщина перечислила мошенникам 600 тысяч рублей.

Когда после всех переводов аферисты продолжили требовать деньги на различные операции, женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».