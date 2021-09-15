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Общество15 сентября 2021 14:38

В Воронежской области в ближайшие ночи возможны заморозки

А в Воронеже в темное время суток похолодает до +1 градуса
Юрий КОЗЛОВ
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Уже в ближайшие ночи может быть очень холодно.

Уже в ближайшие ночи может быть очень холодно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики несколько подкорректировали прогноз на двое ближайших суток. Оказалось, что плавное похолодание может быть гораздо более резким.

- В ночь на 16 сентября местами по Воронежской области температура может опуститься до +1 градуса, а в темное время суток 17-го вероятны даже заморозки до -1. В Воронеже будет немного теплее. В ночь на 16 сентября в столице Черноземья столбик термометра может упасть до -3 градусов, а ровно через сутки, 17-го, вероятно снижение температуры до +1. Связано это с приходом воздушных масс с севера и северо-запада, несущих арктический холод, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В то же время в Воронежской области столбик термометра днем 16 и 17 сентября будет колебаться от 14 до 21 градуса. В Воронеже в те же двое суток амплитуда изменений температуры не так велика – от +16 до +20. А 18 и 19 сентября в столице Черноземья польют дожди.