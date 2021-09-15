На теле убитой в Воронежской области студентки насчитали более 30 ножевых ранений

Стали известны подробности зверского убийства 20-летней студентки, тело которой нашли в поле недалеко от села Озерное Новохоперского района. Убийца нанес ей более 30 ножевых ранений. По предварительным данным следствия, их нанес один из арестованных молодых людей – 26-летний уроженец Волгоградской области. Об этом рассказали в Борисоглебском городском суде.

По данным правоохранителей, именно с 20-летним жителем Борисоглебского района (предположительно, он встречался с девушкой) она вышла из общежития в Борисоглебске.

Затем 23-летний местный житель ударил Анастасию по голове куском арматуры, а уроженец Волгоградской области добивал ножом. Резал куда попало.

– По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от множественных ранений колюще-режущим орудием верхних и нижних конечностей, шеи, груди и живота, осложнившихся обильной кровопотерей, – прокомментировали в суде.

Всех трех подозреваемых в убийстве арестовали до 11 ноября включительно. Мотивы зверской расправы пока до конца не ясны. Пока следствие рассматривает версии – ради ограбления и из ревности.