Экс-директор воронежской «Ильюшин Финанс Ко» Александр Рубцов объявлен в международный розыск

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В международный розыск объявили экс-директора воронежской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» и экс-главу компании «Гражданские самолеты Сухого» Александра Рубцова, говорится в документах Московского городского суда.

Рубцов стал фигурантом уголовного дела еще 11 февраля 2021 года. Следователи СКР по Московской области заподозрили его в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Спустя чуть более месяца Рубцов был объявлен в розыск, а 14 июля его привлекли в качестве обвиняемого по двум эпизодам. Однако ТОП-менеджера найти не удалось, прошла информация, что он может быть за пределами Российской Федерации и покинул страну еще до возбуждения уголовного дела. В связи с чем 19 июля Рубцова объявили в международный розыск, а 28 июля суд Бабушкинского районного суда Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания либо передачи правоохранительным органам РФ.

По информации «Коммерсанта», Рубцова обвиняют в том, что в течение 8 лет – с 2012-го по 2019-й он сдавал в аренду «Ильюшин Финанс Ко» порядка 15 автомобилей премиум-класса. При этом авто принадлежали ему и его родственникам. Сумма ущерба от аренды составила более 18 млн рублей. С заявлением к правоохранителям обратился замгендиректора по безопасности компании «Объединенная авиастроительная корпорация» Артур Коваль. Он предоставил результаты внутреннего расследования. По мнению заявителей, за семь лет Рубцов «необоснованно обогатился» и нанёс ущерб компании.

Напомним, Рубцов ушел с поста главы компании «Гражданские самолеты Сухого» и вице-президента «Иркута» еще весной 2019-го года. А затем и с постаь гендиректора «Ильюшин Финанс Ко».