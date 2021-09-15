В Воронеже четырех руководителей фирм заставили вернуть в бюджет 222 миллиона рублей

За крупные аферы начальники лишились 38 миллионов рублей. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В августе 2021 года по итогам расследования четырех уголовных дел в отношении руководителей коммерческих организаций, в бюджет возвратили 222 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Начальников заставили раскошелиться за уклонение от уплаты налогов.

В ходе следствия выяснили, что директора нескольких фирм, работающих в сфере производства алюминия; металлических конструкций, изделий и их частей; строительства жилых и нежилых зданий; производства гранул и порошков из природного камня уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Они включали в налоговые декларации ложные сведения. В результате бюджет недополучил более 184 миллионов рублей. На основании материалов, предоставленных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, были возбуждены уголовные дела.

- В рамках расследования был назначен комплекс судебных бухгалтерских и экономических экспертиз, допрошены сотрудники налоговых органов, работники коммерческих организаций и представители контрагентов юрлиц, с которыми у подозреваемых якобы имелись договоры. В итоге следователи собрали неопровержимые доказательства причастности руководителей коммерческих организаций к крупным преступлениям. Они вынуждены были возместить ущерб плюс заплатить пеню. В итоге они перечислили в бюджет те самые 222 миллиона рублей. После этого уголовные дела в отношении начальников фирм были прекращены, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.