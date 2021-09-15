За угон машины в пьяном виде жителя Воронежской области могут отправить за решетку

Подозреваемый во всем признался и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, не осознавал, что совершил преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области, 13 сентября текущего года ночью злоумышленник проходил по проспекту Революции в Павловске и у дома № 66 увидел припаркованный «ВАЗ-2106».

Так как дверь машины была не заперта, мужчина сел за руль и, соединив провода зажигания, запустил двигатель и поехал на пруд, расположенный недалеко от города, но по дороге у него закончился бензин. Оставив машину на обочине, злоумышленник отправился к себе домой.

56-летнего местного жителя уже судили за аналогичное преступление. Он во всем признался и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, не осознавал, что совершил преступление.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.