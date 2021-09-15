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Происшествия15 сентября 2021 10:49

70-летний воронежец сбил подростка на пешеходном переходе

Девочку доставили в больницу с телесными повреждениями
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчина двигался по улице Хользунова со стороны улицы 60 Армии в направлении улицы Владимира Невского.

Мужчина двигался по улице Хользунова со стороны улицы 60 Армии в направлении улицы Владимира Невского.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне примерно в 18:00 часов в Воронеже у дома № 84 по улице Хользунова 70-летний местный житель, находясь за рулем «Сузуки Гранд Витара», наехал на 11-летнюю девочку.

Мужчина двигался по улице Хользунова со стороны улицы 60 Армии в направлении улицы Владимира Невского, а пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения - ее доставили в медицинское учреждение.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области.