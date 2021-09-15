Воронежские волейболисты уверенно победили в Ростове

Сегодня наши земляки сыграют с ижевским «ИжГТУ-Динамо». Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.

В Ростове стартовал розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».

В первый игровой день воронежский «Кристалл-Черкизово» в трех партиях одолел хозяев – «Ростов-Волей» - 25:12, 25:22, 25:13.

Сегодня наши земляки сыграют с ижевским «ИжГТУ-Динамо». Начало встречи в 17:00.

Накануне удмуртские волейболисты переиграли ставропольский СтГАУ - 3:0 (27:25, 25:20, 25:19).

Отметим, что в однокруговом турнире также участвуют «Дагестан» (Махачкала) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).