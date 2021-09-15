В Воронеже врачи провели сложную операцию в «красной зоне»

Врачи успешно справились с операцией. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

46-летний мужчина, больной коронавирусом, поступил в пульмонологическое отделение №2 (2 корпус) областной больницы № 1 с жалобами на одышку и повышение температуры. Но на третий день лежания в стационаре у него появились резкие боли в области поясницы.

Мужчину осмотрел уролог. Больному провели диагностические исследования (КТ, УЗИ). В результате был поставлен диагноз: мочекаменная болезнь, справа в мочеточнике обнаружили камень. Случай был достаточно тяжелый. Поэтому медики приняли решение провести операцию немедленно, не дожидаясь выздоровления мужчины от коронавируса.

Малотравматичная операция длилась около часа. За это время через небольшие проколы уролог Иван Супоня раздробил камень и полностью удалил его. Мужчина быстро пошел на поправку и после выздоровления от коронавируса был выписан.